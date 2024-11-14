Не розуміючи, що сталося, клієнт ПриватБанку звернувся до банку зі скаргою.

Клієнт ПриватБанку поскаржився на дивне повідомлення в мобільному додатку, яке виникло під час спроби здійснити фінансову операцію.

Скаргу опублікували на порталі Мінфін у розділі відгуків.

Клієнт ПриватБанку на ім’я Ростислав-Павло повідомив, що, намагаючись провести транзакцію, отримав відмову з повідомленням: "Запит відхилено. Задля безпеки фінансових операцій Вам необхідно підтвердити номер телефону в банкоматі, в ТСО або у відділенні".

Не розуміючи, що сталося, клієнт ПриватБанку звернувся до банку зі скаргою. Вже через годину йому відповіли, пояснивши, що помилка виникла через необхідність підтвердження фінансового номера телефону.

ПриватБанк наголосив на важливості використання одного основного номера телефону для здійснення фінансових операцій. Це значно підвищує рівень безпеки, зменшує ризик шахрайства та забезпечує конфіденційність особистих даних.

Щоб підтвердити або змінити фінансовий номер, клієнти ПриватБанку можуть скористатися кількома способами:

Через банкомат: меню "Мої налаштування" > "Зазначити основний (фінансовий) телефон".

Через термінал самообслуговування: "Банківські операції" > "Мої дані" > "Зазначити основний (фінансовий) телефон".

Через мобільний додаток Приват24: меню "Усі послуги" > "Налаштування" > "Безпека" > "Зміна логіна".

Як зазначила пресслужба ПриватБанку, хоча клієнти можуть реєструвати кілька номерів, лише один з них повинен бути прив’язаний до банківських операцій для забезпечення максимального захисту.

Останні новини України:

Увесь час перебувала у лікарні: у клієнтки "ПриватБанку" забрали понад 10 тисяч після викрадення карток.

Клієнт ПриватБанку хотів зняти з картки долари, але одержав не всі гроші: "Видали 75% суми".

Ощадбанк не видав грошей: у відділенні банку заявили, що коштів немає.