Також вона публічно закликала до розподілу території України між сусідніми країнами і робила принизливі коментарі про західні регіони.

Харківський районний суд визнав місцеву жительку винною у злочинах проти нацбезпеки за участь у проросійських дискусіях у Telegram-каналах.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У 2022 році Служба безпеки України встановила, що обвинувачена залишала коментарі на проросійських каналах, висловлювала зневагу до України та відкрито підтримувала агресорів. У своїх повідомленнях вона писала, наприклад: «В Харькове уничтожили десятки иностранных наемников… Харьков русский город» та «Быстрей бы уже освободили город».

Крім цього, жінка поширювала відео бойових дій з мінометами, проводячи їх підбадьорливими коментарями на кшталт: «Вагнер на харьковском направлении??? Це супер, вперед ребята, ви кращі!». Також вона публічно закликала до розподілу території України між сусідніми країнами і робила принизливі коментарі про західні регіони.

У 2023 році, продемонструвавши лояльність до окупантів, жінка стала адміністратором проросійського Telegram-каналу, активно поширювала пропагандистські матеріали, пропонувала підписникам інші ресурси і стверджувала, що з 2014 року підтримує «Російський Харків».

У 2024 році вона стала адміністратором ще одного Telegram-каналу та приватного чату. Незабаром до неї звернулися представники СБУ.

Судове рішення

Підозрювану звинуватили у співпраці з державою-агресором, закликах до зміни територіальних меж України, виправданні агресії РФ і прославленні окупантів. На суді вона визнала свою провину, повідомивши, що діяла з ідейних міркувань, висловила каяття та пообіцяла зробити висновки.

Суд ухвалив вирок — 10 років ув'язнення з конфіскацією майна за сукупністю злочинів, найбільший з яких — інформаційний колабораціонізм, що передбачає до 12 років позбавлення волі.

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