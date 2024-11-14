На думку ТЦК, військовозобов'язаний несвоєчасно став на облік, бувши знятим з військового обліку призовників з досягненням граничного віку 27 років.

Чоловік звернувся до військкомату для оновлення своїх облікових даних, але в підсумку отримав штраф.

Про це йдеться в постанові, опублікованій в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, 27 травня цього року чоловік прийшов до військкомату для уточнення облікових даних, однак з’ясувалося, що на нього було складено протокол за те, що він ще у 2021 році не став на облік військовозобов’язаних.

На думку ТЦК, військовозобов'язаний несвоєчасно став на облік, бувши знятим з військового обліку призовників з досягненням граничного віку 27 років.

Крім того, позивач стверджував, що станом на 30 червня 2021 року санкції за подібне порушення становили від 510 до 850 гривень, а не 17 тисяч, як стверджував військкомат. Він також зауважив, що не розуміє, коли саме й за яке конкретно правопорушення його було оштрафовано.

Військкомат, зі свого боку, пояснив, що чоловік був поставлений на облік у 2011 році, набув статус призовника та мав з’явитися до військкомату у десятиденний строк після першого відповідного призову у квітні 2020 року, якщо повістка не надійшла. Однак він цього не зробив. У зв’язку з цим його звільнили від строкової служби як нерозшуканого через досягнення 27 років, а 27 травня 2024 року склали протокол про адміністративне порушення.

Рішення суду

Розглянувши справу, суд скасував постанову від 27 травня 2024 року, якою начальник ТЦК наклав на позовника штраф у 17 тисяч гривень за адміністративне порушення, та закрив провадження у справі.

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