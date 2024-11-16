Ті, кому потрібно провести перевірку лічильників, повинні зробити це протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону.

Якщо споживачі не здійснюють перевірку лічильників у визначений час, показники таких пристроїв не будуть враховуватися при нарахуванні платежів за комунальні послуги і це може призвести до значного збільшення рахунків.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 7 квітня 2023 року.

Хто може бути звільнений від перевірки лічильників

Два типи громадян можуть не проходити перевірку лічильників газу, води та електроенергії під час воєнного стану.

Згідно з постановою, від обов'язку повірки лічильників на період воєнного стану звільняються:

жителі тимчасово окупованих територій (вони повинні пройти повірку протягом трьох місяців після завершення військового стану);

мешканці зони активних бойових дій (для них термін для проходження повірки — шість місяців після закінчення воєнного стану).

Важливо! Повірка лічильників виконується зазвичай раз на три роки або рідше.

Електронні лічильники електроенергії в багатоквартирних будинках потребують перевірки енергетичними компаніями, тому їх власникам не варто турбуватися про повірку.

Якщо необхідно провести перевірку українських лічильників

Ті, кому потрібно провести перевірку лічильників, повинні зробити це протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону. Це стосується всіх типів лічильників комунальних послуг.

Ініціювати повірку може як сам споживач, так і постачальник послуг. Стандартні компанії-постачальники самостійно звертаються до клієнтів, коли настав час перевірки.

Нагадуємо! Експерти закликають споживачів бути важливими щодо термінів перевірки своїх лічильників. Якщо ви не пам'ятаєте, коли була проведена остання перевірка, представники влади можуть звернутися до вас.

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