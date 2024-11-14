Документ було включено до порядку денного Верховної Ради на початку лютого, і депутати можуть розглянути його в будь-який момент.

Для водіїв готують новий штраф - авторами виступила група народних депутатів, серед яких Давид Арахамія (голова фракції "Слуга народу"), Павло Сушко, Юлія Гришина та ін.

Відповідний законопроєкт №9564 подано до Верховної Ради.

Документ було включено до порядку денного Верховної Ради на початку лютого, і депутати можуть розглянути його в будь-який момент.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що введення штрафів є необхідним через те, що деякі водії встановлюють на свої автомобілі обладнання, яке значно збільшує рівень шуму від двигуна. Це призводить до таких наслідків:

порушується громадський спокій;

викликає незадоволення серед населення.

Особливо гостро це питання постає під час воєнного стану, коли шум від таких транспортних засобів може нагадувати звуки ворожих безпілотників, що створює хибне враження про авіаційну та ракетну небезпеку, відволікаючи увагу Збройних сил і правоохоронців.

Згідно з законопроєктом, порушників правил шумового режиму очікують штрафи та можливе позбавлення права керувати транспортним засобом. Зокрема:

за перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 000 грн;

за повторне порушення — штраф у 34 000 грн та позбавлення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.

Проте, згідно з проєктом, за повторне порушення водій може уникнути позбавлення прав, обмежившись лише штрафом.

Останні новини України:

На пішоходів чекають штрафи: доведеться заплатити за перехід дороги не на "зебрі".

Українців штрафують за автогаз: комусь доведеться заплатити 1700 гривень.

Українцям впаяють штрафи за збирання горіхів, грибів та ягід: у Раді визначились із розміром покарання.