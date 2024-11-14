Запаси продовольчої пшениці минулого року вичерпалися, а в новому врожаї лише 27% йде на продоволку, тоді як на експорт йде 70%.

Експерти прогнозують підвищення вартості хліба на 10-15%, що має відбутися вже в наступному місяці, з фіксацією нових цін у грудні.

Про це повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів і голова компанії "Київ Хліб" Юрій Дученко в коментарі "Мінфіну".

Причиною здорожчання є подорожчання основних складових виробництва.

За словами Дученка, хліб здорожчав уже в жовтні на 5-10%, проте ці підвищення не покривають зростаючих витрат виробників. З листопада по кінець року ціни на борошно піднімуться на 11%, упаковку — на 10%, а логістика, газ і електроенергія також подорожчають на 8-11%. Подорожчання упаковки пов'язане з коливаннями валютних курсів, а зростання витрат на логістику — з дефіцитом водіїв та підвищенням їх зарплати.

Крім того, Дученко зазначив, що запаси продовольчої пшениці минулого року вичерпалися, а в новому врожаї лише 27% йде на продоволку, тоді як на експорт йде 70%. Це ціна на зерно, і виробники продають її на внутрішній ринок малими партіями або чекають на ще вищі ціни.

«Тому нові ціни на зерно та борошно з'являються фактично щодня», — додав експерт.

Якщо вартість хліба не збільшиться ще на 10-15%, виробники можуть стикнутися з проблемами закупівлі сировини, що може призвести до скорочення виробництва. Крім того, споживання хліба в Україні знизилося на 5% за останній рік.

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