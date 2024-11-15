В Україні під час мобілізації, на запит територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, поліція може затримувати громадян, які не з'явилися за повісткою.

Про це спікер Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів в інтерв'ю Суспільному. Він зазначив, що така процедура здійснюється в рамках посилення мобілізаційної кампанії, а затримання військовозобов'язаних може відбуватися за різних обставин.

Співробітник ТЦК розповів, як саме може проходити затримання. Один із найбільш поширених випадків — це коли особу зупиняють на блокпості для перевірки. Якщо під час перевірки з'ясується, що людина перебуває у розшуку за зверненням ТЦК, її затримують і доставляють до військкомату.

"Другий варіант - коли поліція з'ясовує, де ця людина проживає, і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень", - пояснює Істомін.

Водночас він зазначив, що затримання в межах адміністративного законодавства не може тривати більше трьох годин. Після цього затриманого направляють не до поліції, а безпосередньо до ТЦК. Це дає можливість провести перевірку даних, пройти військово-лікарську комісію та здійснити інші необхідні процедури.

Якщо особа визнається придатною до служби та не має підстав для відстрочки, її можуть мобілізувати відразу після адміністративного затримання.

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