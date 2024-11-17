У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки пояснили, чому приписка для громадян, які досягли 17-річного віку, є важливою і обов'язковою процедурою.

У ТЦК та СП Львова зазначили, що це проводиться щорічно з січня по березень згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №352 від 2002 року і стосується всіх хлопців, яким цього року виповнюється 17 років.

Приписка – це важливий етап, що дозволяє взяти молодих громадян на військовий облік. Процедура включає не тільки медичне обстеження, а й оцінку фізичної підготовки, рівня освіти та наявних спеціальних навичок. Під час приписки також аналізують психологічний стан і моральні характеристики допризовників, що допомагає комісіям визначити їх придатність до служби.

Ці дані є важливими для подальшого розподілу громадян до певних військових підрозділів або для відбору кандидатів на військово-технічні спеціальності, а також для можливого вступу до вищих військових навчальних закладів.

Львівський ТЦК також зазначає, що хоча приписка є обов'язковою для всіх 17-річних громадян, вона не є підставою для негайної мобілізації. Мобілізація стосується осіб, яким виповнилося 25 років, тому приписка є лише підготовчим етапом до можливої військової служби в подальшому.

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