У постанові йдеться, що батьки несуть відповідальність за вчинки неповнолітніх дітей, але інспектор поліції неправильно оформив протокол.

Малолітня дівчинка вкрала товарів на суму близько 2 тисяч гривень з супермаркету в Одесі.

Цю інформацію журналісти Новини.LIVE отримали з постанови Київського районного суду Одеси.

В результаті її батька притягнули до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

Згідно з матеріалами справи, дівчинка відвідала супермаркет «Сільпо», де вкрала товар на 1,7 тис. грн. Поліція вирішила залучити до відповідальності її батька, звинувачуючи його в ухиленні від виконання батьківських обов'язків.

Рішення суду

Чоловік не з'явився до суду і не подав жодного клопотання. Суддя визнав батька дитини невинним і закрив справу. У постанові йдеться, що батьки несуть відповідальність за вчинки неповнолітніх дітей, але інспектор поліції неправильно оформив протокол, тому справа підлягає закриттю.

Окрім того, в Арцизькій громаді Одеської області зловмисники вкрали дрова, які міська рада виділила родині військовослужбовця.

Цей інцидент викликав обурення не лише у місцевих мешканців, а й у влади. Як зазначається у повідомленні Сергія Парпуланського, кожного року керівництво громади намагається підтримати мешканців, які опинилися у складних життєвих обставинах, особливо родини військових. У цьому році першочергову увагу приділили саме сім'ям захисників, адже багато з них переживають важкі часи через війну.

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