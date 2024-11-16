Згідно з чинними правилами, пенсія не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, що наразі становить 23 610 грн, проте є винятки.

Про це повідомили українські ЗМІ.

Так, десятки тисяч пенсіонерів змогли обійти це обмеження, звернувшись до суду, де їм вдалося домогтися перерахунку. У деяких випадках перерахунок був проведений заднім числом, і Пенсійний фонд змушений був доплатити багатомільйонні суми.

Згідно з даними Мінсоці, станом на 1 листопада 2024 року в Україні налічується 24,6 тисячі пенсіонерів, чия пенсія перевищує 23 610 грн, з них 4,9 тисячі отримують більше 50 тисяч гривень. Це в основному судді, прокурори, військові, чорнобильці та інші категорії осіб з "спеціальними" пенсіями. Щомісяця на їх виплати витрачається 9,9 мільярда гривень, а в цілому за 2024 рік очікується витратити 119,3 мільярда.

Найбільша пенсія в Україні сягає 390 184 грн - сума в десятки разів більша ніж навіть зарплати. Для порівняння, в Україні на жовтень 2024 року налічується 10 мільйонів 342 тисячі 593 пенсіонери, на утримання яких щомісяця витрачається 60,5 млрд грн. Якщо поділити загальну суму на кількість пенсіонерів, середня пенсія в Україні становить 5 851 грн. Однак, більшість пенсіонерів — це 7 мільйонів 533 тисячі осіб, які отримують пенсію за загальними правилами. Витрати на їхні виплати складають 42,4 млрд грн на місяць, а середній розмір пенсії для цієї групи становить 5 635 грн.

Джерело: OBOZ.UA.

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