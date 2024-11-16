В Україні нараховується понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких більшість отримує пенсію менше як 5 тисяч гривень.

Про це інформує Пенсійний фонд України.

Стан пенсійних виплат

На 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 гривні, за даними Пенсійного фонду.

Більшість пенсіонерів отримують менше 3 тисяч гривень на місяць — 25,79% від усіх.

Ось як розподіляються інші пенсійні виплати:

17,35% пенсіонерів отримують від 3 001 до 4 000 гривень;

18,59% — від 4 001 до 5 000 гривень;

25,57% — від 5 001 до 10 000 гривень;

12,70% — понад 10 000 гривень.

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Де найвищі пенсії?

Найбільші пенсії отримують кияни, середній розмір пенсії в столиці становить 7 971 гривню. Також високі пенсії в таких регіонах:

Рівненська область — 7 277 гривень;

Донецька область — 7 159 гривень;

Луганська область — 6 716 гривень;

Дніпропетровська область — 6 435 гривень;

Київська область — 6 084 гривні.

Натомість пенсіонери Тернополя отримують найменші виплати — у середньому 4 461 гривня.

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Раніше Politeka також писала про те, що десятки тисяч українців можуть залишитись без пенсій після перевірки ПФУ. Як вказує Рахункова палата, понад 300 тисяч пенсіонерів не пройшли ідентифікацію і не отримали виплати, що дозволило б заощадити 1,6 мільярда гривень щомісяця. Коробкін підкреслює, що необхідно посилити процес ідентифікації.

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