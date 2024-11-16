В Україні нараховується понад 10 мільйонів пенсіонерів, з яких більшість отримує пенсію менше як 5 тисяч гривень.
Про це інформує Пенсійний фонд України.
Стан пенсійних виплат
На 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 гривні, за даними Пенсійного фонду.
Більшість пенсіонерів отримують менше 3 тисяч гривень на місяць — 25,79% від усіх.
Ось як розподіляються інші пенсійні виплати:
17,35% пенсіонерів отримують від 3 001 до 4 000 гривень;
18,59% — від 4 001 до 5 000 гривень;
25,57% — від 5 001 до 10 000 гривень;
12,70% — понад 10 000 гривень.
Де найвищі пенсії?
Найбільші пенсії отримують кияни, середній розмір пенсії в столиці становить 7 971 гривню. Також високі пенсії в таких регіонах:
Рівненська область — 7 277 гривень;
Донецька область — 7 159 гривень;
Луганська область — 6 716 гривень;
Дніпропетровська область — 6 435 гривень;
Київська область — 6 084 гривні.
Натомість пенсіонери Тернополя отримують найменші виплати — у середньому 4 461 гривня.
Раніше Politeka також писала про те, що десятки тисяч українців можуть залишитись без пенсій після перевірки ПФУ. Як вказує Рахункова палата, понад 300 тисяч пенсіонерів не пройшли ідентифікацію і не отримали виплати, що дозволило б заощадити 1,6 мільярда гривень щомісяця. Коробкін підкреслює, що необхідно посилити процес ідентифікації.
Останні новини України:
Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров
Як повідомляла Politeka, ПриватБанк затримав платіж на півроку
Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати