У примірочній він зірвав бірки з куртки та одягнув її поверх свого одягу.

У Києві чоловік викрав куртку в спортивному магазині "Дельта Спорт".

Про це йдеться у вироку суду.

Працівники магазину вчасно помітили крадіжку і зупинили зловмисника.

Згідно з матеріалами справи, чоловік прийшов до магазину «Дельта Спорт» у Києві, де взяв куртку Nike вартістю 9 499 грн і пішов до примірної. У примірочній він зірвав бірки з куртки та одягнув її поверх свого одягу. Вийшовши з примірної, він намагався покинути магазин, але був затриманий співробітниками.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Враховуючи всі обставини ситуації, Оболонський районний суд Києва визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення і призначив йому п'ять років позбавлення волі. Однак суд змінив рішення, замінивши реальний термін на умовний із випробувальним строком два роки.

В цей час чоловік повинен:

регулярно з'являтися в органах пробації;

повідомляти органам пробації про зміну місця проживання чи роботи;

не виїжджати за межі України без дозволу органів пробації.

Окрім того, Politeka також писала про те, що в Києві чоловік намагався вкрасти товар на суму 905 гривень у супермаркеті «Сільпо», оскільки не хотів звернутися за допомогою до своєї матері. Він розповідає, що в той момент не мав роботи і не хотів турбувати рідних. Він просив не карати його суворо та не позбавляти волі.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк затримав платіж на півроку

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати