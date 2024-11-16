У Києві чоловік викрав куртку в спортивному магазині "Дельта Спорт".
Про це йдеться у вироку суду.
Працівники магазину вчасно помітили крадіжку і зупинили зловмисника.
Згідно з матеріалами справи, чоловік прийшов до магазину «Дельта Спорт» у Києві, де взяв куртку Nike вартістю 9 499 грн і пішов до примірної. У примірочній він зірвав бірки з куртки та одягнув її поверх свого одягу. Вийшовши з примірної, він намагався покинути магазин, але був затриманий співробітниками.
Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. Враховуючи всі обставини ситуації, Оболонський районний суд Києва визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального правопорушення і призначив йому п'ять років позбавлення волі. Однак суд змінив рішення, замінивши реальний термін на умовний із випробувальним строком два роки.
В цей час чоловік повинен:
регулярно з'являтися в органах пробації;
повідомляти органам пробації про зміну місця проживання чи роботи;
не виїжджати за межі України без дозволу органів пробації.
Окрім того, Politeka також писала про те, що в Києві чоловік намагався вкрасти товар на суму 905 гривень у супермаркеті «Сільпо», оскільки не хотів звернутися за допомогою до своєї матері. Він розповідає, що в той момент не мав роботи і не хотів турбувати рідних. Він просив не карати його суворо та не позбавляти волі.
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