Важливо, що право на отримання надбавки не залежить від стажу роботи чи місця навчального закладу.

Кабінет Міністрів України нещодавно затвердив нові щомісячні доплати для вчителів, які почнуть виплачувати з 1 січня 2025 року.

Про це інформує NV.

Вчителі отримують надбавку в розмірі 1 000 грн, а з 1 вересня 2025 року ця сума збільшиться до 2 000 грн. Окрім вчителів, доплати також отримають інші працівники середніх шкіл.

Як повідомляє NV, надбавка буде виплачуватися не тільки вчителям, але й іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх закладів, зокрема психологам, вихователям, керівникам гуртків та іншим викладачам. Важливо, що право на отримання надбавки не залежить від стажу роботи чи місця навчального закладу.

Доплати проводяться поетапно: з 1 січня 2025 року працівникам-одержувачам по 1 000 грн (1 300 грн до оподаткування), а з 1 вересня — по 2 000 грн (2 600 грн до оподаткування). Це не є підвищенням окладу, а додатковими виплатами, які будуть нараховуватися до завершення воєнного стану. Доплати призначаються автоматично, без необхідності виконання додаткових кроків з боку педагогів.

Окрім того, Politeka також писала про те, що у 2025 році замість премій суддям місцевих судів будуть встановлені щомісячні доплати - виплати почнуть проводити лише після ухвалення відповідного закону.

Останні новини України:

Нагадаємо, пенсіонерам нарахують додаткові виплати

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк затримав платіж на півроку

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати