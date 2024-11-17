Учасники бойових дій (УБД) мають право на низку трудових пільг та привілеїв, закріплених законодавством.

Про це йдеться в Законі України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Основні трудові пільги для УБД

Ввійськовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, можуть отримувати фінансову допомогу у розмірі 100% середньої заробітної плати під час лікарняної відпустки. Ця виплата не залежить від стажу роботи — компенсація надається у повному обсязі.

Крім того, УБД мають право:

брати чергову щорічну відпустку у будь-який зручний для них час;

отримувати додатково оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік, від незалежно відпрацьованого часу. Наприклад, навіть один день роботи дає право на двотижневий відпочинок.

Ще важливою пільгою є пріоритетне право залишитися на посаді у разі скорочення або реорганізації підприємства. У разі ліквідації компанії УБД також гарантується право на працевлаштування.

Пенсійні пільги для УБД

Відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" учасники бойових дій можуть отримати пенсію раніше встановленого віку: чоловіки у 55 років, жінки — у 50 років. Однак для цього необхідний страховий стаж: не менше 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Додаткові умови у період воєнного стану

У воєнний час за мобілізованими працівниками зберігається їхня посада та робоче місце, незалежно від наявності статусу УБД. Проте виплати заробітної плати не відбувається через призупинення трудової діяльності.

Окрім трудових пільг, учасники бойових дій мають привілеї у сферах медицини, житлових питань, оплати комунальних послуг, транспорту, податків тощо.