Про це повідомив Офіс генерального прокурора після внутрішнього розслідування, яке виявило проблеми з виплатами та корупційні ризики, пише УНІАН.

У ході розслідування виявили, що працівники прокуратури Хмельницької та Черкаської областей мають найвищий відсоток осіб із встановленою інвалідністю: 29% і 27% відповідно. Більшість прокурорів з інвалідністю (67%) — чоловіки.

"Двом прокурорам встановлено І групу інвалідності, 328 – ІІ групу та 193 – ІІІ групу. Серед них 348 або 67% – чоловіки, 175 або 33% – жінки. 386 прокурорів або 74% – отримали первинне рішення МСЕК про встановлення інвалідності в період до 2022 року", – йдеться у заяві ОГП.

Загальне незадоволення та сумніви у справедливості виплат посилились після низки викриттів корупції в системі МСЕК, яка встановлює групи інвалідності. Згідно із заявами депутатки Інни Совсун, ще з 2001 року у прокурорів існує лазівка у законодавстві, яка дозволяла їм отримувати вищі виплати, ніж військовослужбовці. Після цих викриттів генпрокурор Андрій Костін подав у відставку, а Верховна Рада підтримала його звільнення 29 жовтня.

Зараз ОГП, ДБР та СБУ розпочали спільну роботу над усуненням корупційних схем у МСЕК та прокуратурі. За останніми даними, органи прокуратури отримали лише 10 офіційних повідомлень щодо групи інвалідності прокурорів, що також викликало питання щодо прозорості процесу встановлення інвалідності та надання пільг.