Наявність забороненості можна призвести до нарахування штрафів та пені або навіть арешту майна за рішенням суду.

Фахівці водоканалу планують провести перевірки серед абонентів, які мають борги за послуги.

Про це інформує "Дрогобичводоканал".

Чому контролери починають перевіряти

Компанії, що надають комунальні послуги, посилюють боротьбу з боржниками через суттєве зростання боргів у 2024 році.

Для врегулювання ситуації з боргами використані такі заходи:

надсилання письмового попередження з вимогою сплатити заборгованість;

звернення до суду у випадку несплати боргу для примусового стягнення.

Що загрожує абонентам із боргами

Наявність забороненості можна призвести до нарахування штрафів та пені або навіть арешту майна за рішенням суду.

Зверніть увагу! Станом на 1 листопад споживачі "Дрогобичводоканалу" заборгували понад 26 мільйонів гривень.

«Це суттєвий дефіцит фінансів, який ускладнює безперебійну роботу підприємства в режимі 24/7. За 10 місяців цього року заборгованість населення зросла ще на 1,1 мільйона гривень», – зазначають у водоканалі.

Крім того, суд може ухвалити рішення про арешт банківських рахунків боржника.

Також Politeka писала про те, що субсидію не будуть призначати автоматично. Заяву на отримання субсидії необхідно подавати тим, хто оформлює її вперше, або у разі змін у складі сім'ї, майновому стані чи соціальному статусі.

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