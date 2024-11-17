Його здобиччю стали ноутбук, швейна машинка, інша побутова техніка, годинник, мобільний телефон та грошові кошти.

У Львівській області військовослужбовець вчинив серію крадіжок, винісши з приватних будинків побутову техніку та гроші.

Про це йдеться у вироку Жидачівського районного суду, орієнтованому на платформі Opendatabot.

Деталі справи

Суд встановив, що в січні та березні 2024 року обвинувачений здійснив проникнення до трьох житлових будинків в Львівській області. Його здобиччю стали ноутбук, швейна машинка, інша побутова техніка, годинник, мобільний телефон та грошові кошти. Загальний розмір збитків перевищив 50 тисяч гривень. Зловмисник проникав у будинки, зламуючи пластикові вікна.

Раніше чоловік вже притягувався до відповідальності за подібні злочини.

Рішення суду

На судовому засіданні обвинувачений визнав провину та висловив розкаяння.

Суд врахував кілька пом'якшувальних особливостей, таких як розкаяння, позитивні характеристики, статус учасника бойових дій і складні сімейні обставини. Однак повторність злочинів і факт їх скоєння під час воєнного стану стали обтяжуючими чинниками.

Військовослужбовця засуджено до п'яти років і трьох місяців позбавлення волі.

Раніше Politeka також писала про те, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11 396, який декриміналізує дрібні крадіжки на суму до 3 000 гривень, замінюючи кримінальну відповідальність на штрафи.

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