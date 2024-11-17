Доплати не отримають ті, хто після аварії на Чорнобильській атомні електростанції залишив зону відселення і пізніше повернувся чи зареєструвався для постійного проживання на цих територіях.

Проект державного бюджету на 2025 рік передбачає введення доплат для пенсіонерів, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Про це інформує Верховна Рада України.

Ця доплата буде збережена протягом усього періоду військового стану.

Хто отримує доплату

Доплата надається непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні відчуження. Це мають бути особи, які або працювали, або проживали на зазначених територіях на момент аварії 26 квітня 1986 року або в період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

Розмір доплати для таких осіб становить 2 361 гривню.

Кому не буде надана виплата

Доплати не отримають ті, хто після аварії на Чорнобильській атомні електростанції залишив зону відселення і пізніше повернувся чи зареєструвався для постійного проживання на цих територіях. Виплату припиняють, якщо особа залишає зону відселення і реєструє місце проживання поза її межами. Інформація перевіряється через Єдиний державний демографічний реєстр та інші бази даних.

Для правильного нарахування втплати Пенсійний фонд України повідомляє про постійне місце проживання одержувачів доплати у відповідних державних реєстрах. Це дозволить забезпечити швидке продовження або припинення виплати для українців.

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