Якщо член домогосподарства переїжджає за кордон на більше ніж 60 днів, його не враховують при призначенні субсидії.

Громадянам, які сплачують за комунальні послуги більше, ніж передбачено обов’язковим платежем, надається субсидія, однак є випадки, коли люди можуть втратити право на таку допомогу.

Пенсійний фонд України пояснив, з яких причин може бути скасована вже призначена субсидія.

Внаслідок війни багато українців були змушені покинути свої домівки, і багато з них виїхали за кордон. Однак не всі повідомили Пенсійний фонд про виїзд когось із членів домогосподарства, що може вплинути на можливість отримання субсидій.

Якщо член домогосподарства переїжджає за кордон на більше ніж 60 днів, його не враховують при призначенні субсидії. Тому його доходи, а також норми житла та витрати на комунальні послуги не враховуються.

Наприклад, якщо в квартирі зареєстровані три людини, але дружина з дитиною більше 60 днів перебувають за кордоном, субсидію нараховують лише на чоловіка.

«Якщо особи, які подали заявку на субсидію, не повідомили Пенсійний фонд про перебування когось із членів домогосподарства за кордоном понад 60 днів, і субсидію нарахували за рахунок цієї особи, виплата припиняється, а наднормово виплачені кошти необхідно повернути», — зазначають у ПФУ.

Коли слід повідомити ПФУ про виїзд члена сім'ї

Одержувач субсидії має повідомити Пенсійний фонд про виїзд члена домогосподарства за кордон на термін понад 60 днів протягом того періоду, на який призначена субсидія. На це дається 30 днів.

Однак для мешканців певних регіонів особливі правила. Вони повинні повідомити ПФУ протягом місяця після скасування воєнного стану в Україні. Це стосується Києва та таких областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.

Субсидію можна відновити, подавши нову заявку на початок опалювального або неопалювального сезону.

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