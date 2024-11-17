Соціологічне опитування, проведене Центром Разумкова, показало, що лише 1,2% українських сімей можуть дозволити собі купити абсолютно все, що забажають.

Як пише РБК-Україна, посилаючись на дані опитування, 9,1% респондентів зізналися, що їм не вистачає грошей навіть на їжу, що свідчить про складну фінансову ситуацію для значної частини населення.

Згідно з результатами дослідження, 32% українців можуть забезпечити себе лише їжею, а на купівлю одягу вже доводиться економити. 48% респондентів зазначили, що їм вистачає на їжу і одяг, але для більш дорогих покупок, таких як побутова техніка, потрібно відкладати гроші.

Однак ситуація виглядає кращою серед працюючих громадян. Лише 25,2% родин серед цієї категорії можуть дозволити собі тільки їжу, а більшість — 56,9% — може купувати і одяг, але на більш великі витрати також потрібно економити. Що цікаво, 7,4% респондентів відзначили, що їм вистачає на все, але тільки на дуже дорогі покупки, такі як автомобілі, необхідно збирати кошти.

Опитування, проведене з 6 по 12 червня 2024 року серед 2016 респондентів, було обмежене територіями, підконтрольними Україні, де не ведуться бойові дії. Технічна похибка вибірки не перевищує 2,3%. Дані цього опитування також підтверджують висновки про погіршення економічного становища багатьох українців, оскільки у вересні 2024 року 31,1% респондентів оцінювали рівень свого добробуту як поганий.

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