Чоловік, який навчається на денній основі в університеті, оскаржив це рішення в суді.

У Закарпатському ТЦК вручили повістку студенту, хоча він мав відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє "Судово-Юридична газета".

Ситуація виникла, коли студент з червня цього року навчалася за кордоном ʼ. Він надав до ТЦК та СП підтвердження про навчання, а в липні отримав довідку про відстрочку від мобілізації.

Проте він не отримав військовий квиток, після того як у військкоматі зазначили, що його виготовлення займе час і буде здійснено лише в жовтні 2024 року. Паралельно чоловік оновив актуальні дані в застосунку Резерв+ та має відповідний QR-код.

Попри це, при перевірці документів ТЦК і поліція не врахували надану студентом інформацію, після чого він не мав військового квитка. У результаті він звернувся до суду.

Суд ухвалив, що електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, тому постанова ТЦК про мобілізацію була визнана неправомірною. Відстрочка залишилася чинною, штраф у розмірі 17 тисяч гривень був скасований.

Раніше Politeka також писала про те, що українців мобілізують із ВІЛ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували особу, яка не чує, а також людину, якій у медичному висновку вказали «розумову відсталість, ускладнене порушення мовлення, часткову атрофію мозку.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк затримав платіж на півроку

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати