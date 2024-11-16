Цієї суботи температура в Україні становитиме від +4 до +9 градусів, а в неділю – від +7 до +12 градусів.

Хоча найближчими вихідними в Україні буде тепло, вже зовсім скоро погода різко зміниться і прийдуть снігопади, сильний вітер та хуртовини.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вона зазначила, що з 16 по 17 листопада в Україні буде потепління і суха погода. Антициклон Azzedine не дозволяє випасти опадам, а зміна напрямку вітру з північного заходу на південний захід підвищить температуру.

Цієї суботи температура в Україні становитиме від +4 до +9 градусів, а в неділю – від +7 до +12 градусів.

У Києві на вихідних опадів не буде, температура в суботу складе +7 градусів, а в неділю підніметься до +9...+11 градусів.

Погіршення погодних умов очікується з 21 по 23 листопада, коли в Україні будуть сильні опади у вигляді дощу і мокрого снігу, а також можливі хуртовини та штормовий вітер. Очікується також різке похолодання.

До офіційного початку зими залишилося два тижні, і, за словами синоптиків, поточна зима в Україні, ймовірно, буде не надто суворою.

Раніше Politeka також писала про те, що по 17 листопада Землю знову накриють магнітні бурі, тому цього тижня багато хто може відчути погіршення стану.

Магнітні бурі згубно впливають на здоров'я, особливо метеозалежних людей, будуть відчуватися і технічні збої. Як відомо, магнітні бурі негативно впливають на роботу засобів зв'язку. Також у ці дні зростає кількість аварій та технічних несправностей.

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