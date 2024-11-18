Прем'єр підкреслив, що це дозволяє уникнути зловживань, коли компанії наймають працівників лише для "тіньового" бронювання.

Кабінет Міністрів затвердив нові правила бронювання працівників від мобілізації.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що уряд завершив аудит і змінив порядок бронювання, зокрема для критичних підприємств та організацій.

За словами прем'єра, до 15 листопада було проведено перевірку таких установ, які мають право бронювати своїх співробітників.

Шмигаль говорить, що виявлено кілька проблемних моментів, які потребують коригування. Так, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватися з Міністерством оборони та Міністерством економіки. Крім того, для приватних компаній введено обов’язкові умови: критерії заробітної плати та відсутність заборгованості перед бюджетом для отримання бронювання працівників. Таким чином, середня зарплата на підприємствах та у заброньованого співробітника має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

Прем'єр підкреслив, що це дозволяє уникнути зловживань, коли компанії наймають працівників лише для "тіньового" бронювання.

З 1 грудня бронювання відбувається через платформу «Дія». Крім того, щомісячно проводиться моніторинг підприємств, щоб вони відповідали новим вимогам. Відповідальні міністерства повинні детально роз'яснити всі аспекти оновленої системи.

Нові правила вступають у дію з 1 грудня. Для тих, хто вже отримав відстрочку, передбачено перехідний період до 28 лютого, протягом якого підприємствам необхідно поновити бронювання працівників відповідно до нових вимог.

Останні новини України:

"Підʼїхали зелені": суд виніс вирок чоловіку, який інформував про місця перебування ТЦК

Чоловік показав поліції фальшиве посвідчення з ТЦК: суд призначив покарання

Чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав ТЦК незаконними: суд розібрався з цим питанням