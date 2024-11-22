Якщо кредит був узятий в інтересах сім'ї, але витрачений на особисті забаганки, суд може визнати його особистим боргом.

Відповідно із Сімейним та Цивільним кодексами, все майно, набуте під час шлюбу є спільною власністю подружжя і, відповідно, підлягає рівному підрозділу під час розлучення.

Адвокатка Катерина Коваленко пояснила, на кого лягає зобов'язання сплачувати борги та кредити після розірвання шлюбу.

Як ділять борги при розлученні?

Адвокат Катерина Коваленко пояснює, що при розлученні поділу підлягає не тільки спільно набуті майно, але й права та обов'язки, зокрема кредитні. Відповідальні органи визначають предмет поділу між чоловіком і дружиною, а потім встановлюють частку, що належить кожному з подружжя. У разі наявності активного кредиту борг поділиться порівну, проте це залежить від того, на що саме були витрачені позичені кошти.

Якщо кредит був узятий на сімейні потреби, сторони зобов'язані сплатити борг рівними частинами. Однак, якщо позика використовувалася на особисті потреби одного з подружжя, то суд може зобов'язати виплачувати борг саме цю сторону.

Що є особистим боргом?

«Якщо кредит не витрачений на загальні потреби родини, він є особистим. Наприклад, коли один із партнерів придбав у кредит мобільний телефон тільки для власного користування, такий борг визнаний особистим, якщо інший партнер не був поручителем», — зазначає адвокат Коваленко.

Борги, які не діляться

До боргів, які не підлягають розподілу між подружжями, належать:

борги, отримані у спадок;

позики, взяті до укладення шлюбу;

кредити, пов'язані з приватизацією житла чи земельної ділянки;

позиції, отримані без згоди іншого партнера і витрачені на особисті потреби;

борги, які виникли після розлучення;

кредити, взяті під час фактичного припинення сімейних стосунків, але до офіційного розірвання шлюбу.

Коли борг стає спільним?

Якщо кредит був узятий в інтересах сім'ї, але витрачений на особисті забаганки, суд може визнати його особистим боргом. В інших випадках, якщо позика використовувалася для загальних цілей родини, обов’язок погашати її розподіляється між партнерами у рівних частках (50/50). При цьому необхідно надати суду докази, які кошти були використані без згоди партнера чи не мали стосунку до сімейних потреб.

Таким чином, розподіл боргів залежить не лише від факту їхнього створення, але й від цільового використання позичених коштів.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть загриміти за ґрати за зберігання дров

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк затримав платіж на півроку

Також Politeka писала, що чоловікові помилково прийшли гроші і він вирішив їх не повертати