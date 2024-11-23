Це примусовий механізм, що забезпечується державними виконавцями або приватними фахівцями.

Якщо громадянин України порушує правила військового обліку, йому можуть призначити штраф і в разі несплати штрафу, військовозобов'язаний ризикує стати об'єктом виконавчого провадження.

Про це інформує "Суспільне Полтава".

Як дізнатися про штрафи та виконавче провадження?

Перевірити, чи є штраф від ТЦК та СП, можна лише одним із таких способів:

відвідати територіальний центр комплектування (ТЦК) за місцем реєстрації;

мобільним додатком "Дія";

отримати інформацію через поштове відділення.

Якщо особа ухиляється від сплати штрафу чи виконання рішення суду, запускається процедура виконавчого провадження. Це примусовий механізм, що забезпечується державними виконавцями або приватними фахівцями.

Можливі наслідки виконавчого провадження:

Блокування банківських рахунків. Рахунки боржника можуть бути заморожені, а кошти з них спрямовані на погашення боргу.

Конфіскація майна. Виконавча служба має право описати, арештувати та продати майно боржника для того, щоб покрити заборгованість.

Як перевірити наявність виконавчого провадження?

У Міністерстві юстиції України радять два способи:

звернутися особисто до державної виконавчої служби;

скористатися автоматизованою системою виконавчого провадження (АСВП).

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