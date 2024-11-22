У документі йшлося про необхідність з'явитися до ТЦК наступного дня для подальшого відправлення до лав Збройних сил України (ЗСУ).

Мешканець Тернопільщини не з'явився до Територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання повістки, пояснивши це тим, що забув дату.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Обставини справи

Як зазначено у вироку Кременецького районного суду Тернопільської області від 16 травня 2024 року особа, визнана придатною до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), отримала повістку.

У документі йшлося про необхідність з'явитися до ТЦК наступного дня для подальшого відправлення до лав Збройних сил України (ЗСУ). Проте чоловік цього не зробив, не маючи важливих причин.

На судовому засіданні він визнав свою вину й пояснив, що не з'явився через те, що не запам'ятав дату виклику. Водночас наприкінці жовтня 2024 року обвинувачений самостійно звернувся до ТЦК і висловив бажання пройти службу. Наразі він очікує новий виклик для відправлення до військової частини.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у порушенні законодавства й призначив покарання у кількох роках порушення волі . Однак, згідно зі статтею 75 Кримінального кодексу України, вивинуваного звільнили від реального процесу покарання, встановивши випробувальний строк тривалістю один рік.

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