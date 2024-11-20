Ощадбанк очікує, що такі зміни зроблять його більш привабливим для організацій, які замовляють зарплатні проєкти.

З 1 грудня 2024 року державний Ощадбанк запроваджує нові умови обслуговування власників зарплатних карток.

Про це повідомляє видання "На пенсії" з посиланням на пресслужбу банку.

Тепер клієнти банку можуть знімати готівку без комісії не тільки в банкоматах Ощадбанку, але й у пристроях інших українських банків.

Що зміниться?

Нові умови стосуватимуться не лише зарплатних, а й усіх платіжних карток Ощадбанку. Це дає можливість клієнтам економити та не залежати від банкоматів конкретного банку.

Ощадбанк очікує, що такі зміни зроблять його більш привабливим для організацій, які замовляють зарплатні проєкти. Відсутність комісії за зняття готівки стане додатковим аргументом для вибору банку. Це сприятиме зміцненню відносин із чинними партнерами та залученню нових клієнтів.

Також Politeka писала про те, що клієнт Ощадбанку поділився скаргою на несподіване блокування своєї зарплатної картки - як виявилося, причина блокування полягала у підозрілому платіжному транзакції.

Під час спілкування зі співробітником Ощадбанку з’ясувалося, що причиною блокування картки був вхідний платіж. Хтось нібито поскаржився на отримувача, що транзакція відбулася без відома власника рахунку. І Ощадбанк вжив заходів: одразу заблокував картку, не розібравшись у ситуації.

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