Якщо особа отримала постанову від ТЦК про адміністративне покарання (штраф) за правопорушення, скоєне військовозобов’язаною особою, вона може оскаржити її в суді.

Відповідно до законодавства, якщо особа не отримала повістку, вона все одно визнана врученою, однак є певні умови, за якими можна оскаржити постанову щодо правопорушення.

Про це розповіла Лідія Карплюк, партнер юридичної фірми "Лещенко, Дорошенко та партнери", в інтерв'ю для Главреду.

Коли можна оскаржити повістку, надіслану поштою?

Якщо особа отримала постанову від ТЦК про адміністративне покарання (штраф) за правопорушення, скоєне військовозобов’язаною особою, вона може оскаржити її в суді, але лише в окремих випадках.

Наприклад, якщо постанова була складена неналежно або з помилками в адресі, що призвело до того, що особа не побачила повістку. У такому разі, хоча постанова може бути оскаржена, рішення щодо штрафу виносить суд.

Що буде, якщо особа не знала про постанову від ТЦК і не виплатила штраф?

Якщо особа не отримала інформацію про постанову, не оскаржила її в суді або не сплатила штраф добровільно, а постанова була передана органам державної виконавчої служби для примусового виконання, то відкривається виконавче провадження. Це може призвести до накладання арешту на майно та кошти на рахунках боржника.

Як дізнатися про внесення своїх даних до Єдиного реєстру боржників?

Іноді особа дізнається про наявність постанови та штрафу тільки після арешту рахунків. Юристи рекомендують перевіряти свої дані в онлайн-режимах через Єдиний реєстр боржників.

«Є можливість онлайн-перевірки через Єдиний реєстр боржників, де можна ввести свої дані та знати, чи є ви серед боржників. Також доступний сайт Автоматизованої системи виконавчого провадження, на якому можна перевірити наявність виконавчого провадження щодо вас», — зазначив Карплюк.

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