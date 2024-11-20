Малюнок на штампі раніше не ставав проблемою при перетині кордону, хоча він був змальований ще кілька років тому.

Польські прикордонники конфіскували закордонний паспорт 6-річної дитини через малюнок ручкою на одному з в'їзних штампів.

Цей випадок описала Олена Терещенко, громадська діячка та правозахисниця, яка є колишньою депутаткою Київської міської ради VII скликання.

За її словами, хлопчик подорожував до Лондона разом зі школою на триденну поїздку. Малюнок на штампі раніше не ставав проблемою при перетині кордону, хоча він був змальований ще кілька років тому.

У паспорті було оформлено дійсну британську візу, а достовірність штампа можна перевірити через комп'ютерну систему. Ідентичний штамп також є в паспорті матері дитини. Однак, попри це, польська прикордонна служба відмовляє повернути назад документ, хоча паспорт є власністю України. Дитина наразі не може заспокоїтися через цю ситуацію.

Терещенко зазначає, що жодних законних підстав для конфіскації паспорта немає, оскільки ані штамп, ані сам документ не є підробленими. Зараз дитина не може продовжити свою подорож через відсутність документів.

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