Багато хто не знає, що отримана у спадок власність підлягає оподаткуванню, хоча спеціального збору для цього немає, сплачувати податки все ж необхідно.
Фахівці "Безплатної правничої допомоги" пояснили, які податки стосуються спадщини.
Які податки доведеться сплатити у 2024 році?
В Україні діють ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО): 0%, 5% та 18%. Ставка залежить від ступеня спорідненості між спадкоємцем і спадкодавцем.
Нульова ставка (0%)
Від сплати податку звільняються спадкоємці першого та другого ступенів спорідненості. Це:
діти (включаючи усиновлених та народжених після смерті спадкодавця);
батьки;
бабусі й дідусі з обох сторін;
чоловік або дружина;
рідні брати й сестри;
онуки.
Ставка 5%
Особи, які не є родичами першого чи другого ступеня спорідненості, але є резидентами України, повинні сплатити ПДФО у розмірі 5%.
Ставка 18%
Ця ставка застосовується у таких випадках:
якщо спадкоємець або спадкодавець є нерезидентом України;
незалежно від ступеня спорідненості, якщо спадкоємець-нерезидент отримує спадщину від резидента.
Чи потрібно декларувати отриману у спадок власність?
Спадкоємці, які користуються нульовою ставкою, не зобов’язані подавати податкову декларацію. Водночас ті, хто сплачує податки за ставками 5% чи 18%, повинні включити ці доходи до щорічної декларації.
Окрім основного податку, спадкоємцям, які сплачують 5% або 18%, необхідно додатково сплатити військовий збір у розмірі 1,5%.
Що з майном, отриманим у дарунок?
Об’єкти, отримані за договором дарування, оподатковуються за тими самими правилами, що й спадщина.
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