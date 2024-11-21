Об’єкти, отримані за договором дарування, оподатковуються за тими самими правилами, що й спадщина.

Багато хто не знає, що отримана у спадок власність підлягає оподаткуванню, хоча спеціального збору для цього немає, сплачувати податки все ж необхідно.

Фахівці "Безплатної правничої допомоги" пояснили, які податки стосуються спадщини.

Які податки доведеться сплатити у 2024 році?

В Україні діють ставки податку на доходи фізичних осіб (ПДФО): 0%, 5% та 18%. Ставка залежить від ступеня спорідненості між спадкоємцем і спадкодавцем.

Нульова ставка (0%)

Від сплати податку звільняються спадкоємці першого та другого ступенів спорідненості. Це:

діти (включаючи усиновлених та народжених після смерті спадкодавця);

батьки;

бабусі й дідусі з обох сторін;

чоловік або дружина;

рідні брати й сестри;

онуки.

Ставка 5%

Особи, які не є родичами першого чи другого ступеня спорідненості, але є резидентами України, повинні сплатити ПДФО у розмірі 5%.

Ставка 18%

Ця ставка застосовується у таких випадках:

якщо спадкоємець або спадкодавець є нерезидентом України;

незалежно від ступеня спорідненості, якщо спадкоємець-нерезидент отримує спадщину від резидента.

Чи потрібно декларувати отриману у спадок власність?

Спадкоємці, які користуються нульовою ставкою, не зобов’язані подавати податкову декларацію. Водночас ті, хто сплачує податки за ставками 5% чи 18%, повинні включити ці доходи до щорічної декларації.

Окрім основного податку, спадкоємцям, які сплачують 5% або 18%, необхідно додатково сплатити військовий збір у розмірі 1,5%.

Що з майном, отриманим у дарунок?

Об’єкти, отримані за договором дарування, оподатковуються за тими самими правилами, що й спадщина.

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