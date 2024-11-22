При цьому, скористатися цією послугою матимуть можливість виключно ті компанії, які зможуть підтвердити свою критичність за новими правилами.

З 1 грудня 2024 року буде відновлено бронювання від мобілізації для працівників критичних підприємств, і цей процес відбуватиметься виключно через портал «Дія».

Про це віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив під час телемарафону, передає РБК-Україна.

Федоров зауважив, що до цього часу існувала подвійна система: бронювання можна було здійснювати як через онлайн-портал «Дія», так і шляхом подання паперових документів. З 1 грудня весь процес бронювання буде повністю переведений в електронний формат, і доступ до цієї послуги надаватиметься тільки через портал «Дія».

«Ми вважаємо, що компаніям зручніше працювати саме через портал, а не через додаток. Це дозволяє отримувати оперативну інформацію про бронювання, що з’являється на платформі», – пояснив міністр.

При цьому він підкреслив, що скористатися цією послугою матимуть можливість виключно ті компанії, які зможуть підтвердити свою критичність за новими правилами.

Також Politeka писала про те, що десятки тисяч чоловіків втратили бронь, іншим грозить щомісячний моніторинг. Наразі в Україні заброньовано близько 1 мільйона осіб. Згідно з новими вимогами, для того щоб компанія могла забронювати своїх співробітників, необхідно відповідати трьом критеріям.

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