Платежі здійснюються на підставі цих угод, і навіть в умовах військового стану громадяни зобов'язані оплачувати рахунки.

Через воєнні дії та складну економічну ситуацію багато українців стикнулися з проблемою заборгованості за комунальні послуги, однак якщо це питання не вирішувати вчасно, можуть бути застосовані серйозні правові санкції.

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Чому важливо не накопичувати заборгованість?

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», надання таких послуг можливе лише на підставі договору між споживачем і постачальником. Платежі здійснюються на підставі цих угод, і навіть в умовах військового стану громадяни зобов'язані оплачувати рахунки.

У разі виникнення заборгованості споживачеві можуть запропонувати реструктуризацію боргу — це означає, що борг буде розподілений на частини, які потрібно сплачувати протягом певного періоду, що може тривати до п'яти років.

Якщо ж споживач відмовляється або не може домовитись, постачальник послуг має право звернутися до суду. У разі цього можуть бути застосовані такі заходи:

Блокування банківських рахунків: гроші можуть бути списані для погашення боргу.

Арешт майна: боржник може втратити право на розпорядження своїм майном, наприклад, на продаж або оренду.

Конфіскація майна: це можливо, якщо борг перевищує 160 тисяч гривень (20 мінімальних зарплат).

У кого не можуть конфіскувати майно?

Конфіскація неможлива, якщо в домі проживають неповнолітні діти або люди з інвалідністю, для цього необхідно отримати дозвіл органів опіки або рішення суду. Також конфіскації не буде:

Якщо сума боргу менша за 20 мінімальних зарплат.

Якщо є інші можливості для покриття боргу, наприклад, рухоме майно або гроші.

Зазначимо, що такі випадки є рідкісними, оскільки сума боргу має бути пропорційною вартості нерухомості. Однак якщо борг значний і наближається до ринкової вартості житла, ризик втрати майна може збільшитися.

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