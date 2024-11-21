Для пенсіонерів, які володіють автомобілями, планується проведення спеціальних курсів для підвищення кваліфікації.

В Україні планується введення нових вікових вимог для водіїв пенсійного віку.

Верховна Рада вже розглядає законопроект №8082, який передбачає такі зміни.

Це частина адаптації до стандартів Європейського Союзу, де діють аналогічні обмеження щодо віку водіїв. Метою нововведення є підвищення безпеки дорожнього руху.

Відповідно до законопроекту, водії, які досягли 65-річного віку, повинні проходити додаткові медичні та технічні перевірки, інакше вони можуть залишитись без водійських прав. Тести проводяться в сервісних центрах МВС. Крім того, права таким водіям видаватимуться на п'ятірний термін.

Літнім водіям, які бажають продовжувати керувати транспортом, потрібно підтвердити свою здатність безпечно водити, щоб не становити безпеку для інших учасників руху. Вікові обмеження включають також вимогу оновлювати права кожні два роки після 70 років та щороку після 75.

Для пенсіонерів, які володіють автомобілями, планується проведення спеціальних курсів для підвищення кваліфікації.

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