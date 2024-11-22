Проект державного бюджету на 2025 рік, поданий Кабміном 15 вересня, враховує додаткові надходження у розмірі 122,4 млрд грн за рахунок цього законопроєкту.

Міністр фінансів Сергій Марченко, представляючи проект державного бюджету на 2025 рік, зазначив, що підвищення податків забезпечить збільшення доходів бюджету на 141 мільярд гривень.

Про це повідомляє член фінансового комітету Ярослав Железняк в Telegram. За словами депутата, "у бюджеті додатково передбачено 141 млрд грн за рахунок податкового законопроєкту №11416-д".

Железняк також зазначає, що президент Володимир Зеленський поки не підписав цей законопроєкт.

Основні зміни у податковій політиці

Цього року Верховна Рада 10 жовтня схвалила законопроєкт №11416-д, основним положенням якого передбачено підвищення податків. Найбільшим джерелом додаткових надходжень стане підвищення ставок податку на доходи громадян.

До іншого читання до законопроєкту внесли зміни, які передбачають збільшення податку на прибуток банків за 2024 рік із 25% до 50%. Цей податок банку сплатять у 2025 році.

Проект державного бюджету на 2025 рік, поданий Кабміном 15 вересня, враховує додаткові надходження у розмірі 122,4 млрд грн за рахунок цього законопроєкту.

Джерела зростання податкових надходжень

Підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% – прогноз зростання на 107,7 млрд грн.

Введення військового збору для фізичних осіб-підприємців (ФОП) І-IV групи та юридичних осіб ІІІ групи:

ФОП – 13,7 млрд грн,

Юридичні особи – 929 млн грн.

Дата набрання чинності закону є критичною, оскільки саме з цього моменту ставка військового збору для всіх доходів громадян, виключно із зарплатами, підвищується з 1,5% до 5%.

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