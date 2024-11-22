Згідно з опублікованим кошторисом на 2025 рік, на оплату праці та нарахування на заробітні плати планується витратити більше, ніж в попередній період.

У 2025 році бюджет Верховної Ради України зросте з 2,9 млрд грн до 3,1 млрд грн - однією з головних статей витрат стане збільшення зарплат помічників народних депутатів.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк. Витрати на одного депутата також зростуть: норми витрат на рік підвищуються з 1,6 млн грн до 2,2 млн грн.

Згідно з опублікованим кошторисом на 2025 рік, на оплату праці та нарахування на заробітні плати планується витратити 1,66 млрд грн, що на 250 млн грн більше, ніж минулого року (1,41 млрд грн). Загальний бюджет Управління справами Апарату Верховної Ради складе 3,1 млрд грн, що на 200 млн грн більше, ніж у 2024 році.

Оновлені норми витрат на одного депутата у 2025 році (щомісяця):

Вартість проїзду: 7 500 грн (без змін)

Кошти на помічників-консультантів: 132 624 грн (було 88 418 грн)

Нарахування на зарплати помічників: 29 177,8 грн (було 19 452 грн)

Витрати на утримання приміщень: 167 грн (без змін)

Компенсація оренди житла (середня сума): 19 825 грн (без змін)

Таким чином, загальні витрати на одного депутата за рік становитимуть 2,2 млн грн, що на 600 тис. грн більше порівняно з 2024 роком, коли ця сума була 1,6 млн грн.

Згідно з Регламентом Верховної Ради, депутати можуть мати до 31 помічника. Вони самостійно вирішують, хто з їхніх помічників працює безкоштовно, а хто отримує зарплату. Крім того, помічники можуть працювати за сумісництвом.

Зарплата народних депутатів залежить від прожиткового мінімуму. Однак окрім основної заробітної плати, депутати також отримують компенсацію на діяльність, оренду житла, а інколи — премії за інтенсивність роботи. Наприклад, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у 2023 році мав оклад 36 336 грн, але його середня зарплата разом із надбавками складала близько 132,7 тис. грн.

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