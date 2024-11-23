Найменші виплати фіксуються в Тернопільській області, де середня пенсія становить лише 4 461 гривню.

В Україні налічується близько 10 мільйонів пенсіонерів і попри суттєве підвищення пенсії у 2024 році, більшість з них отримують менше 5 тисяч гривень щомісяця.

У Пенсійному фонді українцям розповіли, в якій області пенсії найвищі.

Де мешкають пенсіонери з найвищими виплатами?

Згідно зі статистикою Пенсійного фонду України, найбільші пенсії у жителів столиці. Станом на 1 жовтня 2024 року середній розмір пенсії в Києві склав 7 971 гривню.

Середній показник по Україні на цю дату становив 5 852 гривні.

Регіони з найвищими середніми пенсіями:

Рівненська область : 7 277 гривень;

: 7 277 гривень; Донецька область : 7 159 гривень;

: 7 159 гривень; Луганська область : 6 716 гривень;

: 6 716 гривень; Дніпропетровська область : 6 435 гривень;

: 6 435 гривень; Київська область : 6 084 гривні.

А де пенсії найнижчі?

Найменші виплати фіксуються в Тернопільській області, де середня пенсія становить лише 4 461 гривню.

Також Politeka писала про те, що пенсіонери в Україні можуть отримувати соціальну допомогу. Українські пенсіонери можуть розраховувати на додаткові виплати в залежності від трудового стажу, стану здоров'я та інших обставин.

Пенсіонери, які є самотніми, старші за 80 років або потребують постійного догляду через стан здоров'я, можуть отримати щомісячну доплату до основної пенсії. Щоб скористатися цією пільгою, потрібно подати заяву та надати відповідні документи до органів соціального захисту.

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