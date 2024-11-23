Згідно з даними, державні виплати таким махінаторам складають близько 1,5 мільярда гривень на місяць, або 15 мільярдів гривень на рік, і ця сума продовжує зростати.

Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дар'я Марчак.

В Україні спостерігається масове заселення у зону Чорнобиля, де люди, зокрема з інших регіонів, реєструються у населених пунктах на території зони радіаційного забруднення, щоб отримати додаткові пенсійні виплати. З початку повномасштабної війни кількість таких "нових поселенців" в Чорнобильській зоні перевищила 135 тисяч, що обходиться бюджету в 15 мільярдів гривень на рік.

Дар'я Марчак зазначила, що правоохоронці виявили, що люди спеціально прописуються в населених пунктах зони відчуження, часто в непридатних для життя приміщеннях, і навіть по кілька десятків осіб у одній квартирі.

Уряд планує вирішити цю проблему. Для цього в проект бюджету на 2025 рік внесли норму, яка обмежить доплати лише для тих, хто проживав у Чорнобильській зоні з 1986 по 1993 рік. Таким чином, особи, які отримали статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи після цього терміну, більше не зможуть користуватись цими пільгами.

Станом на 1 квітня в Україні налічувалося 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Найбільша кількість таких пенсіонерів проживає в Київській області – 206 тисяч, у Житомирській – 89 тисяч та в Рівненській – 94 тисячі.

Джерело: Forbes.

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