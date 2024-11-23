Повідомлення надходять нібито від імені "Michael Vasquez" і супроводжуються посиланнями, які можуть бути шкідливими.

Невідомі особи почали розсилати підроблені повідомлення, пов'язані з темою мобілізації жінок.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook попереджає про небезпеку таких повідомлень.

У них закликають ознайомитися з нібито пам'яткою про протипоказання до військової служби чи способами уникнути призову.

Кому надходять ці повідомлення?

Переважно їх отримують державні службовці Кабінету Міністрів України. Повідомлення надходять нібито від імені "Michael Vasquez" і супроводжуються посиланнями, які можуть бути шкідливими.

У тексті йдеться:

«У зв’язку з можливим проведенням мобілізації жінок в Україні надаємо вам пам’ятку про протипоказання до військової служби для жінок, а також способи уникнути призову».

Як забезпечити себе?

Фахівці радять:

Не відкривати подібні повідомлення.

Не переходити за посиланнями та не завантажувати файли від невідомих відправників.

Центр стратегічних комунікацій закликає до пильності та нагадує, що такі розсилки є спробою дезінформації.

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