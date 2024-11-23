У таких ситуаціях суд часто визнає дії постачальника незаконними і зобов'язує його перерахувати суму боргу.

В Україні громадяни зобов'язані сплачувати за житлово-комунальні послуги навіть під час воєнного стану, інакше постачальники послуг мають право стягнути борг через суд.

Голова Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяна Даниленко розповіла для РБК-Україна, яким чином це може відбутися.

Чи є можливість "списання" боргів за комуналку в Україні

В Україні не існує чіткого законодавчого визначення терміну "списання боргу" для комунальних послуг.

Однак, якщо є законні підстави, можна зменшити суму заборгованості або оскаржити її в суді.

Також, борг можна оскаржити за такими підставами:

Помилки у нарахуванні послуги (наприклад, якщо постачальник неправильно врахував площу житла).

Борг, що виник через попередніх власників.

Визнання споживача банкрутом.

Коли заборгованість перед постачальником послуг триває три роки.

Один із поширених випадків – це коли в квартирі встановлений гарячий лічильник, а нарахування відбувається за загальнобудинковим лічильником. У таких ситуаціях суд часто визнає дії постачальника незаконними і зобов'язує його перерахувати суму боргу.

Що робити, якщо немає можливості погасити борг одразу?

Якщо боржник готовий платити, але не може відразу він погасити всю суму, можна укласти договір реструктуризації з постачальником послуг. За таким договором борг розбивається на частини, які сплачуються за визначеним графіком. Тривалість виплат може бути до п'яти років, залежно від розміру заборгованості та фінансових можливостей боржника.

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