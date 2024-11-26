В Україні учасники бойових дій мають право на достроковий вихід на пенсію за віком.

Це регулюється статтею 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Законодавство передбачає спеціальні умови для цієї категорії громадян, які дають можливість завершити трудову діяльність раніше за звичайний пенсійний вік.

Згідно з українським законодавством, чоловіки можуть вийти на пенсію з 55 років, якщо їхній страховий стаж становить не менше 25 років, а жінки можуть оформити пенсію з 50 років, якщо їхній страховий стаж становить щонайменше 20 років. Розмір пенсії для учасників бойових дій залежить від тривалості їхнього страхового стажу та рівня заробітної плати, з якої вираховувалися страхові внески.

Окрім основної пенсії, учасники бойових дій мають право на додаткові виплати. Це підвищення пенсії на 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, цільова допомога на прожиття розміром 40 гривень та щомісячна адресна допомога, якщо сума всіх пенсійних виплат (включаючи надбавки та доплати) не перевищує 4958 гривень.

Для оформлення пенсії учасникам бойових дій необхідно підготувати ряд документів. Серед них — паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер платника податків, трудова книжка або інші документи, що підтверджують страховий стаж (включаючи підтвердження військової служби), довідка про заробітну плату або грошове забезпечення на період до грудня 2016 року (якщо ці дані відсутні в Реєстрі застрахованих осіб), посвідчення учасника бойових дій, довідка про участь у заходах, пов’язаних з обороною України та фотографія для пенсійного посвідчення.

Заяву можна подати через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або звернувшись до будь-якого сервісного центру ПФУ.

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