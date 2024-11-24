Пенсіонери зобов'язані своєчасно інформувати Пенсійний фонд України (ПФУ) про певні зміни, інакше їхні пенсійні виплати можуть бути призупинені до з'ясування обставин.
Про це попередили у ПФУ.
Зокрема, пенсіонер повинен повідомляти ПФУ про:
- працевлаштування або звільнення з роботи;
- початок або припинення підприємницької діяльності;
- зміну адреси;
- зміну прізвища;
- зміну ідентифікаційного коду;
- зміну документів, таких як отримання нового паспорта.
Інформація про прізвище та ідентифікаційний код важлива для правильного оформлення документів, зміна адреси потрібна для коректного зберігання електронної пенсійної справи, а дані про працевлаштування або звільнення впливають на розмір пенсії, повідомляє ПФУ.
У разі таких змін пенсіонер має 10 днів для сповіщення Пенсійного фонду. Повідомити про зміни можна як онлайн через електронний портал, так і особисто у відділенні ПФУ.
Нагадаємо також, що в Україні спостерігається масове заселення у зону Чорнобиля, де люди, зокрема з інших регіонів, реєструються у населених пунктах на території зони радіаційного забруднення, щоб отримати додаткові пенсійні виплати. З початку повномасштабної війни кількість таких "нових поселенців" в Чорнобильській зоні перевищила 135 тисяч, що обходиться бюджету в 15 мільярдів гривень на рік.
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