Пенсіонери зобов'язані своєчасно інформувати Пенсійний фонд України (ПФУ) про певні зміни, інакше їхні пенсійні виплати можуть бути призупинені до з'ясування обставин.

Про це попередили у ПФУ.

пенсія, пенсії, пенсіонери, осінь, зима

Зокрема, пенсіонер повинен повідомляти ПФУ про:

  • працевлаштування або звільнення з роботи;
  • початок або припинення підприємницької діяльності;
  • зміну адреси;
  • зміну прізвища;
  • зміну ідентифікаційного коду;
  • зміну документів, таких як отримання нового паспорта.

Інформація про прізвище та ідентифікаційний код важлива для правильного оформлення документів, зміна адреси потрібна для коректного зберігання електронної пенсійної справи, а дані про працевлаштування або звільнення впливають на розмір пенсії, повідомляє ПФУ.

пенсія, пенсіонери, гроші, виплати

У разі таких змін пенсіонер має 10 днів для сповіщення Пенсійного фонду. Повідомити про зміни можна як онлайн через електронний портал, так і особисто у відділенні ПФУ.

Нагадаємо також, що в Україні спостерігається масове заселення у зону Чорнобиля, де люди, зокрема з інших регіонів, реєструються у населених пунктах на території зони радіаційного забруднення, щоб отримати додаткові пенсійні виплати. З початку повномасштабної війни кількість таких "нових поселенців" в Чорнобильській зоні перевищила 135 тисяч, що обходиться бюджету в 15 мільярдів гривень на рік.

Останні новини України:

Не вирішить усіх проблем: українцям пообіцяли новий перерахунок пенсій у 2025 році, відомі подробиці.

Пенсіонери можуть отримувати соціальну допомогу: існує декілька видів доплат.

Пенсія в Україні: українцям показали, у якій області пенсіонери мають найнижчі виплати та ледь виживають.