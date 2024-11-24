У разі змін, пенсіонер має 10 днів, щоб повідомити ПФУ, інакше виплати можуть бути призупинені.

Пенсіонери зобов'язані своєчасно інформувати Пенсійний фонд України (ПФУ) про певні зміни, інакше їхні пенсійні виплати можуть бути призупинені до з'ясування обставин.

Про це попередили у ПФУ.

Зокрема, пенсіонер повинен повідомляти ПФУ про:

працевлаштування або звільнення з роботи;

початок або припинення підприємницької діяльності;

зміну адреси;

зміну прізвища;

зміну ідентифікаційного коду;

зміну документів, таких як отримання нового паспорта.

Інформація про прізвище та ідентифікаційний код важлива для правильного оформлення документів, зміна адреси потрібна для коректного зберігання електронної пенсійної справи, а дані про працевлаштування або звільнення впливають на розмір пенсії, повідомляє ПФУ.

У разі таких змін пенсіонер має 10 днів для сповіщення Пенсійного фонду. Повідомити про зміни можна як онлайн через електронний портал, так і особисто у відділенні ПФУ.

Нагадаємо також, що в Україні спостерігається масове заселення у зону Чорнобиля, де люди, зокрема з інших регіонів, реєструються у населених пунктах на території зони радіаційного забруднення, щоб отримати додаткові пенсійні виплати. З початку повномасштабної війни кількість таких "нових поселенців" в Чорнобильській зоні перевищила 135 тисяч, що обходиться бюджету в 15 мільярдів гривень на рік.

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