Скасування графіків відключень світла залежить від кількох факторів - на сьогоднішній день кількість черг відключень зменшилася, що дає надію на покращення ситуації.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв'ю одному з телеканалів.

За його словами, погодні умови, рівень споживання електроенергії та ситуація з безпекою є ключовими чинниками, які впливають на можливість скасування графіків відключень.

Один із важливих факторів, що може прискорити відновлення стабільного постачання електроенергії, — це погода. Сонячні дні можуть додати до 1 гігавата потужності від сонячних електростанцій, що дозволить зекономити ресурси під час пікових вечірніх годин. Крім того, відносно тепла погода знижує навантаження на енергосистему, оскільки споживання електроенергії для опалення зменшується. Це допомагає енергетикам збалансувати попит і пропозицію, що сприяє поступовому зменшенню відключень.

Не менш важливим чинником є ситуація з безпекою. Постійні атаки дронів та ракет пошкоджують енергетичну інфраструктуру, що створює дефіцит генерації та порушує доставку електроенергії. В разі відсутності нових обстрілів, у фахівців буде більше часу на відновлення мереж і стабілізацію постачання.

Сергій Нагорняк висловив надію, що до кінця поточного тижня енергетикам вдасться відновити стабільне постачання електроенергії, якщо погодні умови будуть сприятливими, споживання залишатиметься низьким, а атаки на енергетичну інфраструктуру припиняться.

Водночас Нагорняк підкреслив, що ризики залишаються, оскільки регулярні атаки можуть будь-коли змінити ситуацію. Тому важливо не лише підтримувати енергетиків у їхній роботі, а й раціонально використовувати електроенергію.

Генеральний директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що графіки відключень складаються в залежності від конкретних обставин після пошкодження енергосистеми. Основні причини застосування відключень — це дефіцит генерації, коли недостатньо електроенергії для задоволення всіх потреб споживачів, а також пошкодження мережевих об'єктів, що ускладнює транспортування енергії в окремі регіони.

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