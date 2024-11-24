В Україні впроваджено новий механізм ідентифікації пенсіонерів, яким потрібно пройти процедуру кожні 6 місяців.

В Ощадбанку запровадили процедуру відеоідентифікації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), чиї рахунки були обмежені.

Про це повідомляє офіційний портал Ощадбанку. Це дасть можливість переселенцям відновити повний доступ до своїх коштів у Ощадбанку, дотримуючись чіткого алгоритму дій.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій раніше акцентувало увагу на проблемі блокування банківських рахунків внутрішньо переміщених осіб. Часто це стосувалося коштів, отриманих як соціальна допомога від держави чи міжнародних організацій.

Тепер переселенці, які зіткнулися з такими труднощами, зможуть отримати свої виплати, пройшовши процедуру відеоідентифікації в Ощадбанку.

Щоб пройти ідентифікацію в Ощадбанку, потрібно зайти на офіційний сайт Ощадбанку та вибрати зручний час для відеодзвінка з представником контакт-центру. Після успішного підтвердження особи Ощадбанк зніме обмеження та арешти з рахунків ВПО.

Важливо, що під час відеоідентифікації не потрібно вводити будь-які персональні дані чи реквізити платіжних карток, що забезпечує додатковий рівень безпеки для власників рахунків.

Нагадаємо, фізична ідентифікація є обов'язковою для осіб, які зареєструвалися як ВПО до 24 лютого 2022 року і отримують пенсійні виплати через "Ощадбанк". Цей процес безкоштовний і проводиться раз на шість місяців. Способи проходження фізичної ідентифікації.

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