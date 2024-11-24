Згідно з даними, з жовтня 2023 по жовтень 2024 року загальний ріст цін на продукти харчування склав 10,8%.

У листопаді 2024 року ціни на продукти в Україні різко зросли, зокрема, ціна на яйця досягла 100 гривень за десяток та продовжує постуве зростання.

Експерти пояснили причини такого стрімкого здорожчання та розповіли, як довго триватиме цей тренд на ринку продуктів.

Згідно з даними, з жовтня 2023 по жовтень 2024 року загальний ріст цін на продукти харчування склав 10,8%. Економіст та член ради Національного банку України Василь Фурман зазначив, що спостерігається поступове подорожчання різних категорій продуктів, а в умовах настання холодів і складної економічної ситуації в Україні вартість продуктів буде продовжувати зростати.

Економіст Олег Пендзин вказав на кілька основних факторів, що вплинули на здорожчання. Серед них:

Несприятливі погодні умови влітку, які знизили врожайність.

Завершення збору врожаю.

Збільшення вартості кормів та овочів.

Скорочення обсягів врожаю.

Через невеликий урожай цьогоріч ці фактори призвели до підвищення цін. Також, за даними дослідження Центру Разумкова, 44% українців змушені економити на харчуванні. Це спричинило значне здорожчання дешевших товарів, зокрема овочів, фруктів та хліба.

Аналітик УКАБ Максим Гопка додав, що восени традиційно відбувається сезонне підвищення вартості продуктів. Сильна літня спека вплинула на врожайність овочів, що призвело до зменшення їхньої кількості або погіршення якості. Крім того, зростання вартості пального та енергоресурсів позначилося на процесах збору врожаю.

Експерт Олег Пендзин припустив, що ціни на продукти можуть стабілізуватися до середини грудня. Однак з наближенням свят очікується новий підйом цін, особливо на м’ясо, сир, яйця та інші продукти, які є основними на новорічних і різдвяних столах.

Святковий період традиційно стимулює попит і підвищення цін, адже люди активно закуповують продукти для святкувань. Проте після завершення святкового сезону ціни можуть дещо знизитися та стабілізуватися.

Загалом, експерти очікують, що до весни 2025 року ці тенденції збережуться, особливо для продуктів, що залежать від врожайності та міжнародних ринкових цін.

Джерело: 24 Канал.

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