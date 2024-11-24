У наступному 2025 році в Україні має відбутися масштабне підвищення пенсій у рамках щорічної індексації.

У 2025 році в Україні очікується масштабне підвищення пенсій у рамках щорічної індексації, а також вступлять в силу нові вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію.

Про це повідомили в ПФУ.

Для того щоб вийти на пенсію у 60 років, з 2025 року буде необхідно мати не менше 32 років страхового стажу. Це правило стосується як чоловіків, так і жінок. Якщо стаж буде менший, людина зможе вийти на пенсію лише у 63 чи 65 років.

Вимоги до стажу у 2025 році виглядатимуть так:

для виходу на пенсію у 60 років — мінімум 32 роки стажу;

для виходу на пенсію у 63 роки — мінімум 22 роки стажу;

для виходу на пенсію у 65 років — мінімум 15 років стажу.

Нагадаємо також, що уряд офіційно підтвердив, що індексація пенсій в Україні відбудеться в березні 2025 року. Однак точний розмір індексації ще не визначено, оскільки необхідно врахувати статистику за 2024 рік, яка поки що недоступна.

За попередніми прогнозами Національного банку, інфляція за підсумками 2024 року складе 8,5%, а середнє зростання зарплат за останні три роки досягне 12,7%. З урахуванням цих даних, аналітики очікують, що індексація пенсій може скласти близько 16,95%.

Зазначимо, що підвищення стосуватиметься лише основного розміру пенсії, без врахування надбавок та доплат.

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