Спочатку чоловіка звинуватили в підготовці до державної зради, але пізніше кваліфікація змінилася на підготовку до дій, що загрожують зміною територіальних меж або державного кордону України.

У Полтаві суд засудив колишнього учасника антитерористичної операції, який вирішив вступити до терористичної організації "Донецька народна республіка".

Як зазначено в Реєстрі судових справ, обвинувачений народився в Донецьку та працював монтером колії.

Він є колишнім військовослужбовцем ЗСУ і мав досвід участі в бойових діях, але з часом почав проявляти негативне ставлення до української влади та держави загалом.

З 24 лютого по 1 березня 2022 року чоловік вів перемовини через соціальну мережу "Однокласники" з представником "ДНР", громадянином Росії, і обговорював можливість вступу до цієї організації. Після цього його затримала Служба безпеки України.

Спочатку чоловіка звинуватили в підготовці до державної зради, але пізніше кваліфікація змінилася на підготовку до дій, що загрожують зміною територіальних меж або державного кордону України. Обвинувачений визнав свою провину і підтвердив всі обставини.

Суд не вважав за необхідне досліджувати непідтверджені аспекти справи, обмежившись допитом обвинуваченого та вивченням документів, які характеризують його особу. Врахувавши пом'якшувальні обставини та те, що покарання за підготовку до злочину не може перевищувати половини максимального терміну, суд призначив покарання у вигляді двох років і шести місяців умовного позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.

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