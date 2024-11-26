Ціни на бакалію продовжують зростати, і, ймовірно, цукор також не залишиться стабільним: вже з 2025 року його ціна може підвищитися до 32 гривень за кілограм.

Про це повідомили аналітики сільськогосподарського кооперативу ПУСК, створеного в межах ВАР.

Українські виробники цукру почали знаходити нові можливості для експорту, і в результаті ціни на продукцію вже підвищилися на 1-1,5 гривні за кілограм. Наразі середня вартість варіюється від 23 до 24,50 гривень. За словами аналітиків, цей ріст зумовлений стабілізацією внутрішнього попиту та відновленням експорту. Очікується, що з 2025 року частково відкриється європейський ринок для українського цукру, що може суттєво вплинути на ціни. У другій половині сезону фахівці прогнозують можливе подальше підвищення вартості.

"З 1 січня 2025 року ми можемо очікувати на активне зростання цін після відкриття європейського ринку. Минулого сезону ціни досягали 29-32 тисяч гривень за тонну з ПДВ. Є ймовірність, що в цьому сезоні ми повернемося до цих рівнів", — зазначили експерти.

Що стосується поточної ціни на цукор, за даними сайту Мінфін, середня вартість на цей продукт зараз складає 35,02 гривні. У жовтні ціна була на рівні 35,44 гривні, що означає зниження на 0,42 гривні за місяць.

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