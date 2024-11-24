Окрім цього, у Верховній Раді розглядають новий законопроєкт щодо пенсійного забезпечення прокурорів та інших працівників правоохоронних органів.

Верховна Рада України підтримала урядовий законопроєкт, який передбачає скасування спеціальних пенсій для прокурорів у разі інвалідності.

Відтепер працівники прокуратури, які втратили працездатність, отримуватимуть компенсації на загальних засадах, інформують парламентські джерела.

Замість спеціальних пенсій – загальні виплати

Компенсації прокурорам виплачуватимуть через систему соціального страхування.

Для тих, хто вже отримує пенсію по інвалідності на момент набрання чинності новим законом, умови залишаться незмінними: вони отримуватимуть виплати до закінчення строку інвалідності або до проведення повторної оцінки працездатності.

Важливо!

Якщо внаслідок переоцінки працездатності прокурор матиме право на виплати через загальну систему соціального страхування, він отримуватиме їх за новими правилами.

У разі довічного встановлення інвалідності виплати також будуть довічними. Однак це не стосується випадків, коли виявлено порушення під час визначення групи або причин інвалідності медико-соціальною експертизою.

Що зміниться в інших пенсійних виплатах прокурорам

Окрім цього, у Верховній Раді розглядають новий законопроєкт щодо пенсійного забезпечення прокурорів та інших працівників правоохоронних органів. Серед основних пропозицій:

Пенсія за вислугу років для прокурорів призначатиметься лише після їх звільнення з прокуратури.

Перерахунок пенсій для працівників прокуратури та силових структур здійснюватиметься відповідно до інфляції та зростання доходів населення за правилами загальної пенсійної системи.

Ці зміни мають на меті зробити соціальне забезпечення працівників прокуратури більш справедливим і прозорим.

Останні новини України:

Втрата пенсій у 2025 році: частина українців більше не отримає своїх виплат.

В Україні виник кадровий голод: у Кабміні розповіли, що робитимуть із аномалією на ринку праці.

Українцям пообіцяли ще один перерахунок пенсій: у Мінсоці розкрили деталі масштабної реформи.