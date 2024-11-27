У Одесі затримали жінку та її онучку, які за допомогою шахрайської схеми викрали понад 100 тисяч гривень, а також майно 87-річної пенсіонерки.

Як пише Одеса.район з посиланням на повідомлення поліції області, дорогою додому потерпіла зустріла двох жінок, які представилися працівницями соціальної служби. Вони повідомили бабусі, що міжнародні партнери надали їй 600 євро в якості "допомоги". Зловмисниці вручили жертві фальшиві банкноти номіналом 1000 євро, після чого бабуся, не запідозривши обману, віддала їм 400 доларів.

Після цього одна з шахрайок покинула квартиру під приводом, що вони мають для бабусі ще й продуктовий набір. "Працівниця соцслужби" на виході з помешкання прихопила з собою сумку літньої жінки, в якій було 2000 доларів, 2000 гривень, золотий ланцюжок вартістю понад 14 тисяч гривень, паспорт і документи на квартиру. Молода жінка залишилася ще кілька хвилин з потерпілою, а потім також залишила помешкання. Лише коли пенсіонерка помітила зникнення своїх речей, вона звернулася до поліції.

Правоохоронці, провівши оперативні заходи, встановили особи зловмисниць – це 61-річна жінка та її 21-річна онучка з Волині. Вони були затримані на залізничному вокзалі Одеси, де намагалися покинути місто. Половину викрадених грошей вони витратили на власні потреби, іншу частину було вилучено як доказ. Серед знайдених речей був і золотий ланцюжок потерпілої.

Поліція повідомила фігуранток про підозру в крадіжці, вчиненій під час воєнного стану. За ці злочини їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 908 400 гривень. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в шахрайстві. Вони перевіряються на причетність до аналогічних злочинів", - зазначили в поліції.

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