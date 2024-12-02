Не оговтавшись від загибелі чоловіка, жінка ще й потрапила на шахрая.

У Житомирській області правоохоронці розслідують випадок афери з використанням фальшивих грошей під час купівлі автомобіля.

Як розповіла пресофіцерка Головного управління Нацполіції в Житомирській області Іванна Сілецька для Суспільного, інцидент стався в середині жовтня, коли 30-річна жінка з Коростишева звернулася до банку в Брусилові для обміну валюти. Працівники банку виявили, що купюри, які принесла жінка, виявилися підробленими. Після цього вони повідомили про інцидент до поліції.

З’ясувалося, що жінка недавно втратила чоловіка, який загинув на війні, і тепер вирішила продати автомобіль "Honda Accord", що загиблому. Під час угоди покупець передав їй 900 доларів, проте всі ці гроші виявилися фальшивими. Продавець не могла цього помітити, оскільки купюри виглядали точно так само, як і справжні.

Поліцейські розшукали покупця автомобіля, 27-річного чоловіка з Київщини.

"Чоловік визнав, що віддав за транспортний засіб несправжні купюри. Він виправдовувався, що сам став жертвою афери під час іншого продажу. Щоб позбутися фальшивок, вирішив придбати за них авто", - розповіла пресофіцерка поліції.

Попередня правова кваліфікація інциденту — частина 1 статті 199 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за використання підроблених грошей. Відповідно до законодавства, за таке правопорушення порушники можуть бути покарані позбавленням волі на строк від трьох місяців до півроку.

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